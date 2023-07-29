Украинским шахматистам дали антироссийские рекомендации перед Кубком мира

Федерация шахмат Украины призвала спортсменов страны воздержаться от контактов с игроками, представляющими Россию и Белоруссию на предстоящем Кубке мира. Об этом сообщается на сайте организации.

"Воздерживатьcя от рукопожатий c предcтавителями Роccии и Белоруccии, незавиcимо от того, под каким флагом они выcтупают. Избегать совместных фото и видеосъёмок с представителями России и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Также украинским спортсменам нельзя разговаривать с россиянами и белорусами, за исключением случаев, предусмотренных правилами шахмат. Под запретом оказались действия, способные навредить имиджу Незалежной.

Кубок мира по шахматам пройдёт в Баку с 30 июля по 24 августа.