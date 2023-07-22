Шахматисты потребовали выпустить легендарного советского гроссмейстера с Украины на Кубок мира

Министерство молодёжи и спорта Украины не позволяет 54-летнему гроссмейстеру Василию Иванчуку покинуть страну ради участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE), который стартует 29 июля в Баку. Об этом сообщил гендиректор FIDE Эмиль Сутовский в соцсетях.

Советский и украинский шахматист живёт во Львове и не может покинуть Украину во время действия военного положения без дозволения Министерства молодёжи и спорта в связи с тем, что он не достиг 60-летнего возраста. Иванчук пока не смог получить согласия ведомства, сообщили журналистам представители Международной шахматной федерации.

"Такое разрешение не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонён", — объяснил Сутовский.

Уточняется, что многие гроссмейстеры по всему миру подписались под открытым письмом украинскому министру молодёжи и спорта Вадиму Гутцайту с просьбой разрешить легендарному Иванчуку выезд из страны. Кроме того, подписанты попросили у всего шахматного сообщества оказать украинскому шахматисту поддержку.

Василий Иванчук — украинский шахматист, получивший титул гроссмейстера в 1988 году. Он стал чемпионом Европы в 2004 году, чемпионом мира по блицу в 2007-м, чемпионом мира по быстрым шахматам в 2016-м, а ещё четыре раза побеждал на шахматных олимпиадах в 1988-м, 1990-м, 2004-м и 2010-м.