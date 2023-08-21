Российская шахматистка выиграла Кубок мира

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла Кубок мира, в финале обыграв на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии.

Шахматистки не выявили победителя в первой партии финала, которая прошла в субботу, и во второй, которая прошла в воскресенье. В первой партии тай-брейка Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью, а во второй партии одержала победу белыми фигурами.

Это первая для 24-летней Горячкиной победа на Кубке мира.