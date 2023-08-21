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21 августа, 13:50

Российская шахматистка выиграла Кубок мира

Российская шахматистка Горячкина стала победительницей Кубка мира

<p>Российская шахматистка Александра Горячкина. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Российская шахматистка Александра Горячкина. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла Кубок мира, в финале обыграв на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии.

Шахматистки не выявили победителя в первой партии финала, которая прошла в субботу, и во второй, которая прошла в воскресенье. В первой партии тай-брейка Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью, а во второй партии одержала победу белыми фигурами.

Это первая для 24-летней Горячкиной победа на Кубке мира.

Украинским шахматистам дали антироссийские рекомендации перед Кубком мира

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А ранее Лайф рассказывал, что российский шахматист Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России. При этом гроссмейстер также не планирует менять спортивное гражданство.

Александра Вишнякова
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