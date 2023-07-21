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21 июля, 12:58
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Шахматист Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России

<p>Шахматист Ян Непомнящий. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Шахматист Ян Непомнящий. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что не планирует менять спортивное гражданство, но при этом не хочет выступать за национальную команду, объяснив это "нынешними отношениями с федерацией".

"Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны", — признался он в интервью спортивному порталу "Чемпионат".

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Ранее был раскрыт заработок Непомнящего за проигранный китайскому гроссмейстеру матч. Напомним, что Дин Лижэнь победил россиянина во встрече за мировую шахматную корону и стал первым в истории китайским чемпионом мира по шахматам.

Николь Вербер
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