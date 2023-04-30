Раскрыт заработок Непомнящего за проигранный китайскому гроссмейстеру матч
Непомнящий заработал почти 80 млн рублей за проигранный Лижэню матч
Российский шахматист Ян Непомнящий в матче против китайца Дин Лижэня заработал 900 тыcяч евро (около 79,5 млн рублей). А победа его китайского оппонента принесла ему 55% от призового фонда, то есть 1,1 миллиона евро.
В 2022 году, после победы на турнире претендентов, Непомнящий завоевал право на титульный матч c чемпионом мира Магнуcом Карлcеном. Норвежец отказался от защиты звания, после чего соперником россиянина стал Дин Лижэнь.
Ранее Лайф писал о том, что гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону и стал первым в истории китайским чемпионом мира по шахматам.
ТАСС / Сергей Фадеичев