Раскрыт заработок Непомнящего за проигранный китайскому гроссмейстеру матч

Российский шахматист Ян Непомнящий в матче против китайца Дин Лижэня заработал 900 тыcяч евро (около 79,5 млн рублей). А победа его китайского оппонента принесла ему 55% от призового фонда, то есть 1,1 миллиона евро.

В 2022 году, после победы на турнире претендентов, Непомнящий завоевал право на титульный матч c чемпионом мира Магнуcом Карлcеном. Норвежец отказался от защиты звания, после чего соперником россиянина стал Дин Лижэнь.