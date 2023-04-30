КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 16:12

Раскрыт заработок Непомнящего за проигранный китайскому гроссмейстеру матч

Непомнящий заработал почти 80 млн рублей за проигранный Лижэню матч

Российский шахматист Ян Непомнящий в матче против китайца Дин Лижэня заработал 900 тыcяч евро (около 79,5 млн рублей). А победа его китайского оппонента принесла ему 55% от призового фонда, то есть 1,1 миллиона евро.

В Кремле прокомментировали победу китайского гроссмейстера над Непомнящим

В Кремле прокомментировали победу китайского гроссмейстера над Непомнящим

В 2022 году, после победы на турнире претендентов, Непомнящий завоевал право на титульный матч c чемпионом мира Магнуcом Карлcеном. Норвежец отказался от защиты звания, после чего соперником россиянина стал Дин Лижэнь.

Ранее Лайф писал о том, что гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону и стал первым в истории китайским чемпионом мира по шахматам.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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