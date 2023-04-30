КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 13:19

Непомнящий второй раз подряд уступил мировую шахматную корону

Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего и стал первым чемпионом мира из Китая

Гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего и стал первым в мире китайским чемпионом мира по шахматам. Встреча проходила в Астане.

Непомнящий белыми фигурами уступил Дин Лижэню в четвёртой партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону. После 14 партий с классическим контролем времени в матче был зафиксирован равный счёт — 7:7. Были назначены дополнительные четыре партии в быстрые шахматы (контроль времени — 25 минут плюс десять секунд на ход). Первые три завершились вничью, в четвёртой гроссмейстер из Китая одержал победу.

Яна Непомнящего заставили снять футболку с фразой Месси на ЧМ по быстрым шахматам

Яна Непомнящего заставили снять футболку с фразой Месси на ЧМ по быстрым шахматам

Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он стал первым в истории шахмат чемпионом мира из КНР. Непомнящий второй раз подряд проигрывает в матче за мировую шахматную корону. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который в этом году отказался защищать титул.

Ранее сообщалось, что запланированное на 25 марта начало третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин в Нью-Дели пришлось откладывать из-за скандала с участницей из Казахстана. Жансая Абдумалик отказалась соревноваться из-за плохой организации.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Григорьев
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