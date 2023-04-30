Непомнящий второй раз подряд уступил мировую шахматную корону

Гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего и стал первым в мире китайским чемпионом мира по шахматам. Встреча проходила в Астане.

Непомнящий белыми фигурами уступил Дин Лижэню в четвёртой партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону. После 14 партий с классическим контролем времени в матче был зафиксирован равный счёт — 7:7. Были назначены дополнительные четыре партии в быстрые шахматы (контроль времени — 25 минут плюс десять секунд на ход). Первые три завершились вничью, в четвёртой гроссмейстер из Китая одержал победу.

Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он стал первым в истории шахмат чемпионом мира из КНР. Непомнящий второй раз подряд проигрывает в матче за мировую шахматную корону. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который в этом году отказался защищать титул.