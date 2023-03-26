Турнир FIDE в Нью-Дели отложили из-за скандала с шахматисткой из Казахстана

Запланированное на 25 марта начало третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин в Нью-Дели отложили из-за скандала с участницей от Казахстана. Жансая Абдумалик отказалась принимать участие в соревнованиях из-за плохой организации. Об этом пишет Europe Echecs.

"На Гран-при Индии я и мои коллеги были ошеломлены и разочарованы условиями, созданными организаторами. Посовещавшись, мы решили написать коллективное письмо президенту, в котором выразили своё недовольство и предложили перенести или отменить Гран-при. Письмо подписали почти все участники Гран-при, я лично сообщила президенту FIDE Аркадию Дворковичу и исполнительному директору Эмилю Сутовскому о своём решении не играть в таких условиях", — написала Абдумалик в соцсетях.

Как сообщает Europe Echecs со ссылкой на участниц турнира, по прилёте в Нью-Дели им пришлось ехать до отеля на такси, так как официального трансфера не оказалось. А прибыв на место, они узнали, что их номера не готовы. Увидев это, Абдумалик решила сняться с соревнований. В своём письме она выразила убеждённость в том, что шахматистки заслуживают игры в безопасных и достойных условиях, и отметила, что публикует сообщение для защиты своей репутации. Организаторы хотели вместо неё поставить спортсменку из Индии, но это вызвало несогласие остальных. Тогда начало перенесли на 26 марта. Президент FIDE Аркадий Дворкович извинился за проблемы. Организация отметила, что турнир продолжится с изменениями, внесёнными для оставшихся игроков.

"FIDE также назначит дополнительного координатора, который будет в полном распоряжении участников и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они могли понести. Дворкович также пообещал провести тщательный обзор руководящих принципов и стандартов организации женских турниров и повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий", — отмечается на сайте организации.

В этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин в Нью-Дели, который состоится с 26 марта по 6 апреля, примут участие 11 спортсменок. Среди них три россиянки: Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.