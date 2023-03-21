Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 14:47

СМИ: Украинские шахматистки снялись с турнира в Дели из-за участия россиянок

Украинки Анна и Мария Музычук снялись с третьего этапа шахматного турнира серии Гран-при в Дели. Об этом сообщает Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

По информации агентства УНИАН, это произошло из-за допуска на мероприятие представителей России, причём официальная причина случившегося не указывается.

Известно, что на турнире выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Спортсменок с Украины заменили Вайшали Рамешбабу из Индии и Нино Бациашвили из Грузии.

На чемпионате Европы по шахматам победил россиянин

На чемпионате Европы по шахматам победил россиянин

Ранее Лайф писал о том, что Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). За это в Абу-Даби проголосовали делегаты генеральной ассамблеи ACF.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • шахматы
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров