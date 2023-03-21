СМИ: Украинские шахматистки снялись с турнира в Дели из-за участия россиянок

Украинки Анна и Мария Музычук снялись с третьего этапа шахматного турнира серии Гран-при в Дели. Об этом сообщает Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

По информации агентства УНИАН, это произошло из-за допуска на мероприятие представителей России, причём официальная причина случившегося не указывается.

Известно, что на турнире выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Спортсменок с Украины заменили Вайшали Рамешбабу из Индии и Нино Бациашвили из Грузии.