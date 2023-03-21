СМИ: Украинские шахматистки снялись с турнира в Дели из-за участия россиянок
Украинки Анна и Мария Музычук снялись с третьего этапа шахматного турнира серии Гран-при в Дели. Об этом сообщает Международная шахматная федерация (ФИДЕ).
По информации агентства УНИАН, это произошло из-за допуска на мероприятие представителей России, причём официальная причина случившегося не указывается.
Известно, что на турнире выступят россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Спортсменок с Украины заменили Вайшали Рамешбабу из Индии и Нино Бациашвили из Грузии.
Ранее Лайф писал о том, что Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). За это в Абу-Даби проголосовали делегаты генеральной ассамблеи ACF.
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