На чемпионате Европы по шахматам победил россиянин

Российский гроссмейстер Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам. В ходе соревнований в Сербии, которые завершились сегодня, он набрал 8,5 очка в 11 турах.

На втором месте оказался гроссмейстер из Румынии Кирилл Шевченко. А третий результат — у Даниэля Дарда из Бельгии. У них тоже 8,5 очка, однако россиянин оказался впереди по дополнительным показателям.

"Согласно положению, 23 сильнейших участника отобрались на Кубок мира ФИДЕ 2023 года. Помимо Алексея Сарана, путёвки в Баку получили россияне Андрей Есипенко (8 очков, восьмое место) и Давид Паравян (8 очков, одиннадцатое место)", — уточнили в Федерации шахмат России.

Там напомнили, что российские шахматисты выступали на чемпионате Европы под флагом ФИДЕ.