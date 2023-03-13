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13 марта, 20:31

На чемпионате Европы по шахматам победил россиянин

Российский шахматист Алексей Сарана победил на чемпионате Европы

Российский гроссмейстер Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам. В ходе соревнований в Сербии, которые завершились сегодня, он набрал 8,5 очка в 11 турах.

На втором месте оказался гроссмейстер из Румынии Кирилл Шевченко. А третий результат — у Даниэля Дарда из Бельгии. У них тоже 8,5 очка, однако россиянин оказался впереди по дополнительным показателям.

"Согласно положению, 23 сильнейших участника отобрались на Кубок мира ФИДЕ 2023 года. Помимо Алексея Сарана, путёвки в Баку получили россияне Андрей Есипенко (8 очков, восьмое место) и Давид Паравян (8 очков, одиннадцатое место)", — уточнили в Федерации шахмат России.

Там напомнили, что российские шахматисты выступали на чемпионате Европы под флагом ФИДЕ.

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Ранее Лайф писал, что 28 февраля состоялся официальный переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию: решение поддержало 29 делегатов, против высказался один, а воздержалось шесть. Таким образом, российская организация стала первой, кто перешёл в Азию.

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Telegram / Ruchessfed

Андрей Григорьев
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