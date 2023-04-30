В Кремле прокомментировали победу китайского гроссмейстера над Непомнящим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу китайского гроссмейстера Дин Лижэня в матче против россиянина Яна Непомнящего за звание чемпиона мира по шахматам. В беседе с РИА "Новости" он поздравил представителя КНР с этим результатом.

"Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше", — сказал представитель Кремля.

Сам Непомнящий заявил журналистам, что продолжит карьеру, несмотря на два подряд поражения в матчах за мировую шахматную корону. Он также отметил, что имел все шансы на победу.

"Возможно, должен был всё закончить в основное время матча. Тай-брейк — это отчасти лотерея после такого тяжёлого матча. Возможно, мой оппонент лучше воспользовался моментами, вот и всё", — поведал гроссмейстер.