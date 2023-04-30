В Кремле прокомментировали победу китайского гроссмейстера над Непомнящим
Песков после поражения Непомнящего заявил, что его соперник из Китая был сильнее
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу китайского гроссмейстера Дин Лижэня в матче против россиянина Яна Непомнящего за звание чемпиона мира по шахматам. В беседе с РИА "Новости" он поздравил представителя КНР с этим результатом.
"Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше", — сказал представитель Кремля.
Сам Непомнящий заявил журналистам, что продолжит карьеру, несмотря на два подряд поражения в матчах за мировую шахматную корону. Он также отметил, что имел все шансы на победу.
"Возможно, должен был всё закончить в основное время матча. Тай-брейк — это отчасти лотерея после такого тяжёлого матча. Возможно, мой оппонент лучше воспользовался моментами, вот и всё", — поведал гроссмейстер.
Напомним, Непомнящий на тай-брейке уступил Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира, проиграв белыми фигурами заключительную, четвёртую партию в быстрые шахматы. Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он стал первым в истории шахмат чемпионом мира из КНР.
ТАСС / Сергей Фадеичев