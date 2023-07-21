Неизвестные попытались ограбить Карякина после его заявления в поддержку СВО

Неизвестные попытались ограбить российского шахматиста Сергея Карякина после его заявления в поддержку специальной военной операции. Об этом сам спортсмен рассказал в интервью РИА "Новости".

"Я публично никогда об этом не рассказывал. Не получилось у грабителей прорваться внутрь, сработала сигнализация, они убежали. Совпадение это или нет, каждый решит сам. Но будет очень странно, если это совпадение", — отметил гроссмейстер.

Карякин добавил, что угрозы ему поступают постоянно. Шахматист признался, что научился абстрагироваться от этого и сейчас действует по плану "собаки лают, караван идёт". При этом в некоторых случаях, когда пересечены все границы, Карякин может обратиться в правоохранительные органы.