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21 июля, 06:16

Неизвестные попытались ограбить Карякина после его заявления в поддержку СВО

Гроссмейстер Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после поддержки СВО

<p>Гроссмейстер Сергей Карякин. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Гроссмейстер Сергей Карякин. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Неизвестные попытались ограбить российского шахматиста Сергея Карякина после его заявления в поддержку специальной военной операции. Об этом сам спортсмен рассказал в интервью РИА "Новости".

"Я публично никогда об этом не рассказывал. Не получилось у грабителей прорваться внутрь, сработала сигнализация, они убежали. Совпадение это или нет, каждый решит сам. Но будет очень странно, если это совпадение", — отметил гроссмейстер.

Карякин добавил, что угрозы ему поступают постоянно. Шахматист признался, что научился абстрагироваться от этого и сейчас действует по плану "собаки лают, караван идёт". При этом в некоторых случаях, когда пересечены все границы, Карякин может обратиться в правоохранительные органы.

Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

Родившийся в Крыму шахматист ещё в 2022 году поддержал СВО, однако не всем понравились его публичные высказывания. После этого Международная федерация шахмат дисквалифицировала спортсмена на шесть месяцев, из-за чего он пропустил летний турнир претендентов на мировую корону. При этом недавно FIDE пригласила гроссмейстера принять участие в Кубке мира, но без флага и гимна России. Шахматист остался непреклонен и отказался.

Николь Вербер
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