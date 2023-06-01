"Я категорически против": Карякин отказался участвовать в Кубке мира без флага и гимна России
Карякин выступил против участия в Кубке мира без флага и гимна России
Международная шахматная федерация (FIDE) пригласила российского гроссмейстера Сергея Карякина принять участие в Кубке мира. Однако шахматист не намерен выступать на этих соревнованиях без флага и гимна своей страны.
Шахматист Сергей Карякин заявил, что он против участия в Кубке мира без флага и гимна РФ. Видео © Telegram / Карякин. Zа спорт!
"Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я её много раз высказывал", — отметил он в обращении в своём телеграм-канале.
Гроссмейстер обратился к своим подписчикам и попросил их высказать свою позицию по этому поводу. Он сделал опрос о том, стоит ли ему выступать на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Большинство подписчиков (85%) выступили против его участия при таких условиях. На момент подготовки этой публикации в опросе приняли участие более двух тысяч человек.
Ранее Лайф писал о том, что многих российских спортсменов допустили до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии неупоминания страны. Такую возможность предоставили в том числе тяжелоатлетам, велосипедистам, каноистам и другим.
ТАСС / Сергей Петров