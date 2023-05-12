Российских тяжелоатлетов допустили до соревнований, но с оговоркой
IWF допустил тяжелоатлетов из России до соревнований в нейтральном статусе
Тяжелоатлетов из России и Белоруссии допустили до международных соревнований. Об этом свидетельствует сообщение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Однако, согласно заявлению организации, спортсменам будет разрешено выступать под её эгидой только в нейтральном статусе.
В сообщении также говорится, что после сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF решила применить рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий по участию россиян и белорусов.
"Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белоруским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях", — сказано в сообщении IWF.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".
ТАСС / Сергей Фадеичев