Российских тяжелоатлетов допустили до соревнований, но с оговоркой

Тяжелоатлетов из России и Белоруссии допустили до международных соревнований. Об этом свидетельствует сообщение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Однако, согласно заявлению организации, спортсменам будет разрешено выступать под её эгидой только в нейтральном статусе.

В сообщении также говорится, что после сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF решила применить рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий по участию россиян и белорусов.

"Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белоруским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях", — сказано в сообщении IWF.