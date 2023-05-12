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12 мая, 09:13

FIG оставила в силе отстранение российских гимнастов, несмотря на решение МОК

Исполком FIG оставил в силе отстранение российских и белорусских гимнастов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1–2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений", — говорится в сообщении.

При этом в организации пообещали постоянно мониторить общую ситуацию и, может быть, пересмотреть данные меры в зависимости от развития обстоятельств.

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Напомним, в начале марта FIG продлила санкции против гимнастов РФ и Белоруссии. Своё решение в федерации объяснили продолжающимся конфликтом на Украине. А 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".

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ТАСС / Егор Алеев

Светлана Оперук
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