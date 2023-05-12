FIG оставила в силе отстранение российских гимнастов, несмотря на решение МОК

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1–2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений", — говорится в сообщении.