FIG оставила в силе отстранение российских гимнастов, несмотря на решение МОК
Исполком FIG оставил в силе отстранение российских и белорусских гимнастов
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1–2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений", — говорится в сообщении.
При этом в организации пообещали постоянно мониторить общую ситуацию и, может быть, пересмотреть данные меры в зависимости от развития обстоятельств.
Напомним, в начале марта FIG продлила санкции против гимнастов РФ и Белоруссии. Своё решение в федерации объяснили продолжающимся конфликтом на Украине. А 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".
ТАСС / Егор Алеев