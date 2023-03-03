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3 марта, 20:52

Продлены санкции против российских гимнастов

Исполком FIG продлил санкции против российских гимнастов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе санкции против Белоруссии и России. Об этом организация сообщила на своём официальном сайте. Такое решение там объяснили продолжающимся конфликтом на Украине.

"Исполнительный комитет принял решение на основании новой статьи 13.3 Устава FIG, действующей с 1 января 2023 года, подтвердить меры, принятые 26 февраля 2022 года и 4 марта 2022 года", — говорится на сайте федерации.

Там пояснили, что, в частности, это касается запрета для российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц, включая судей, на участие в соревнованиях FIG или состязаниях, санкционированных FIG. В федерации добавили, что готовы пересмотреть своё решение, если обстоятельства изменятся.

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Ранее Польша и Эстония, так же как Норвегия и Украина, присоединились к бойкоту конгресса FIG из-за допуска на форум представителей РФ и Белоруссии.

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ТАСС / Алеев Егор

Анатолий Симоненко
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