В Финляндии обвинили МОК в "пророссийской позиции"
Глава НОК Финляндии Вапаавуори обвинил МОК в "пророссийской" позиции
Международный олимпийский комитет пошёл на строгие ограничения для спортсменов из России только под давлением ряда стран и спортивных федераций. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори, передаёт Ilta-Sanomat.
По его мнению, после начала спецоперации на Украине МОК и его руководство занимали "пророссийскую позицию". Вапаавуори считает это нелогичным.
"Тот факт, что такие жёсткие меры в отношении России и Белоруссии были достигнуты, отчасти служит результатом давления отдельных стран, НОК, спортивных федераций и европейских министров", — сказал Вапаавуори.
Глава финского НОК считает, что жёсткость выдвинутых МОК условий снизила риск возвращения российских и белорусских спортсменов. Он выразил надежду, что атлетов из РФ и Белоруссии не допустят на соревнования, в том числе на Олимпиаду-2024. С другой стороны, продолжил Вапаавуори, есть явные признаки того, что Россия считает условия настолько строгими, что сама откажется от участия в соревнованиях.
Напомним, в марте МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".
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