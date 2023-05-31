В Финляндии обвинили МОК в "пророссийской позиции"

Международный олимпийский комитет пошёл на строгие ограничения для спортсменов из России только под давлением ряда стран и спортивных федераций. Такое мнение высказал глава Национального олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори, передаёт Ilta-Sanomat.

По его мнению, после начала спецоперации на Украине МОК и его руководство занимали "пророссийскую позицию". Вапаавуори считает это нелогичным.

"Тот факт, что такие жёсткие меры в отношении России и Белоруссии были достигнуты, отчасти служит результатом давления отдельных стран, НОК, спортивных федераций и европейских министров", — сказал Вапаавуори.

Глава финского НОК считает, что жёсткость выдвинутых МОК условий снизила риск возвращения российских и белорусских спортсменов. Он выразил надежду, что атлетов из РФ и Белоруссии не допустят на соревнования, в том числе на Олимпиаду-2024. С другой стороны, продолжил Вапаавуори, есть явные признаки того, что Россия считает условия настолько строгими, что сама откажется от участия в соревнованиях.