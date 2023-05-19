В Олимпийском комитете заметили попытки перетянуть российских спортсменов за рубеж

Россия видит попытки других стран разными способами подтолкнуть отечественных спортсменов к смене гражданства. Об этом рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Мы видим многочисленные попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить различного рода перспективой. А ведь без одобрения ОКР большинство спортсменов, которых смогут перетянуть в другие страны, не смогут выступать на Олимпийских играх на протяжении нескольких ближайших лет", — сказал Поздняков на международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023".

По его словам, ОКР в данном вопросе не выступает с позиции тотального отрицания, но исходит из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями, добавил Поздняков.

Глава ОКР также добавил, что текущие рекомендации МОК фактически означают принуждение российских спортсменов к отречению от своей страны. Поздняков указал, что сейчас в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям.

"С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту. Такого права никто спортивным организациям не давал, это вообще не в их юрисдикции", — отметил руководитель ОКР.