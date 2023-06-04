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Опубликовано 4 июня 2023, 14:00
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Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

Гроссмейстер Сергей Карякин посетил зону СВО и сыграл с бойцами в шахматы

Гроссмейстер Сергей Карякин посетил зону проведения СВО, где сыграл с бойцами в шахматы и увидел их быт. Как рассказали в Минобороны, отказавшись играть на Кубке мира без российского флага, спортсмен приехал к тем, кто под ним сражается.

Сергей Карякин и Ансамбль песни и пляски ЦВО в зоне проведения СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Вместе с ним на передовую прибыли артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Они исполнили для военнослужащих музыкальные и вокальные номера, в основном народные песни. Всего за время проведения спецоперации артисты провели более 250 фронтовых концертов.

В Европе не ждут российских шахматистов, считает гроссмейстер Карякин
В Европе не ждут российских шахматистов, считает гроссмейстер Карякин

Напомним, Сергей Карякин отказался принимать участие в Кубке мира по шахматам без флага и гимна России. Большинство фанатов поддержали решение гроссмейстера.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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