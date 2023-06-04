Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

Гроссмейстер Сергей Карякин посетил зону проведения СВО, где сыграл с бойцами в шахматы и увидел их быт. Как рассказали в Минобороны, отказавшись играть на Кубке мира без российского флага, спортсмен приехал к тем, кто под ним сражается.

Сергей Карякин и Ансамбль песни и пляски ЦВО в зоне проведения СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Вместе с ним на передовую прибыли артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Они исполнили для военнослужащих музыкальные и вокальные номера, в основном народные песни. Всего за время проведения спецоперации артисты провели более 250 фронтовых концертов.