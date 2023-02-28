В Европе не ждут российских шахматистов, считает гроссмейстер Карякин

"Не очень понимаю все эти юридические вещи, для чего они. Может быть, уже Европейский союз пытается нас как-то удержать, потому что мы уже уходим. С другой стороны, не думаю, что наши спортсмены будут так переходить бесконечно. По крайней мере, сейчас в Европе нас не ждут, а в Азии мы сможем спокойно участвовать в турнирах", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".