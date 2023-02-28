В Европе не ждут российских шахматистов, считает гроссмейстер Карякин
Появление у российских шахматистов возможности представлять европейскую национальную федерацию после перехода ФШР в Азию может являться попыткой Европы "нас как-то удержать", заявил гроссмейстер Сергей Карякин. Он считает, что "пусть такая опция сохраняется" на случай изменения ситуации в будущем.
"Не очень понимаю все эти юридические вещи, для чего они. Может быть, уже Европейский союз пытается нас как-то удержать, потому что мы уже уходим. С другой стороны, не думаю, что наши спортсмены будут так переходить бесконечно. По крайней мере, сейчас в Европе нас не ждут, а в Азии мы сможем спокойно участвовать в турнирах", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Сегодня Федерация шахмат России официально перешла в Азиатскую шахматную федерацию. Решение поддержали 29 делегатов, против высказался один, шесть воздержались. ФШР стала первой спортивной организацией РФ, перешедшей в Азию.
ТАСС / Сергей Савостьянов