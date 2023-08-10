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10 августа, 09:22

Украина требует пожизненно отстранить российскую саблистку Смирнову

<p>Украинская саблистка Ольга Харлан и российская саблистка Анна Смирнова.YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mH0FxQG6r_8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LeHuffPost</a></p>

Украинская саблистка Ольга Харлан и российская саблистка Анна Смирнова.YouTube / LeHuffPost

Верховная рада Украины одобрила обращение в парламенты и правительства иностранных государств, Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации по поводу дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан, которая вопреки правилам отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Об этом сообщил депутат, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк.

В обращении Рада просит наказать тех, кто дисквалифицировал Харлан, а для российской спортсменки Анны Смирновой требует пожизненного отстранения "за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу". В чём именно заключается провокация, если саблистка из РФ действовала по правилам, не уточняется.

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Напомним, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинская фехтовальщица Ольга Харлан вопреки правилам не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Украинскую фехтовальщицу, несмотря на победу, сначала отстранили от турнира, но затем пошли у неё на поводу: Международная федерация фехтования решила отменить рукопожатия после скандала, а в МОК Харлан пообещали дополнительную квоту на Олимпиаду.

Александра Вишнякова
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