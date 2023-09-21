В клубе "Шахтёр" назвали неожиданного убийцу украинского футбола
Гендиректор ФК "Шахтёр" Сергей Палкин: ФИФА разрушила украинский футбол
Генеральный директор украинского футбольного клуба из Донецка "Шахтёр" Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА). Он обвинил функционеров в том, что они разрушили украинский футбол своим решением о приостановке контрактов с легионерами.
"ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и конкурентоспособность. Это из-за того, что они позволили иностранным футболистам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно", — заявил он газете Bild.
По словам Палкина, руководство ФИФА проявляет лицемерие, когда говорит, что футбол — это одна большая семья, но украинские клубы, отметил он, из этой семьи выгнали.
Напомним, что ранее ФИФА продлила иностранным игрокам и тренерам разрешение в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами. Теперь санкции действуют до 30 июня 2024 года.
ТАСС / AP / Michal Dyjuk