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21 сентября, 08:24

В клубе "Шахтёр" назвали неожиданного убийцу украинского футбола

Гендиректор ФК "Шахтёр" Сергей Палкин: ФИФА разрушила украинский футбол

Генеральный директор украинского футбольного клуба из Донецка "Шахтёр" Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА). Он обвинил функционеров в том, что они разрушили украинский футбол своим решением о приостановке контрактов с легионерами.

"ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и конкурентоспособность. Это из-за того, что они позволили иностранным футболистам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно", — заявил он газете Bild.

По словам Палкина, руководство ФИФА проявляет лицемерие, когда говорит, что футбол — это одна большая семья, но украинские клубы, отметил он, из этой семьи выгнали.

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Напомним, что ранее ФИФА продлила иностранным игрокам и тренерам разрешение в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами. Теперь санкции действуют до 30 июня 2024 года.

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ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Марина Калегина
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