ФИФА продлила разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке

Международная федерация футбола продлила иностранным игрокам и тренерам разрешение в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФИФА. Теперь санкции, введённые против российского футбола, действуют до 30 июня 2024 года.

К слову, аналогичное разрешение получили игроки и тренеры, выступающие в украинских командах. По решению ФИФА иностранные специалисты будут иметь право приостановить действие трудовых договоров в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года направят письменное уведомление в свои клубы.

Лайф уже писал, что сборная России по футболу заняла 37-ю строчку в новой версии рейтинга ФИФА. Наши игроки, несмотря на отстранение от международных соревнований, участвовали в марте в двух товарищеских матчах. Таким образом, сейчас в активе россиян 1495,53 балла.