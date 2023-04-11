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11 апреля, 15:51

ФИФА проэкзаменует российских футбольных агентов

Российским футбольным агентам уже в этом месяце предстоит пройти экзамен ФИФА. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Вадима Шпинева — агента, представляющего интересы ряда игроков "Локомотива".

"ФИФА изменила регламент, проводятся первые экзамены. На Россию он распространяется, первый экзамен должен пройти 19 апреля", рассказал собеседник наших коллег.

Второй экзамен для агентов в 2023 году запланирован на 20 сентября. Срок подачи заявок на его прохождение — с 1 мая по 31 июля. А заявки на предыдущий этап закончили принимать 15 марта.

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Ранее Лайф писал, что сборная России по футболу заняла 37-ю строчку в новой версии рейтинга ФИФА. Наши игроки, несмотря на отстранение от международных соревнований, участвовали в марте в двух товарищеских матчах. Таким образом, сейчас в активе россиян 1495,53 балла.

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Алексей Берковиц
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