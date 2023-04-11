ФИФА проэкзаменует российских футбольных агентов

Российским футбольным агентам уже в этом месяце предстоит пройти экзамен ФИФА. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Вадима Шпинева — агента, представляющего интересы ряда игроков "Локомотива".

"ФИФА изменила регламент, проводятся первые экзамены. На Россию он распространяется, первый экзамен должен пройти 19 апреля", — рассказал собеседник наших коллег.

Второй экзамен для агентов в 2023 году запланирован на 20 сентября. Срок подачи заявок на его прохождение — с 1 мая по 31 июля. А заявки на предыдущий этап закончили принимать 15 марта.