Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 09:04

Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык

Заседание конгресса Международной федерации футбола впервые переводят на русский язык

Заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), которое проходит сегодня в Руанде, впервые переводят на русский язык. Таким образом, журналисты и зрители смогут посмотреть за ходом мероприятия на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации в марте прошлого года. За включение русского в перечень официальных проголосовало 187 стран.

"Динамо" выбило "Зенит" из Кубка России

"Динамо" выбило "Зенит" из Кубка России

Ранее стало известно, что из совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года исключили Украину. В заявке теперь место Украины займёт Марокко. СМИ считают, что Португалия и Испания засомневались в способности Украины восстановиться к 2030 году.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • fifa
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров