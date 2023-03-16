Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык

Заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), которое проходит сегодня в Руанде, впервые переводят на русский язык. Таким образом, журналисты и зрители смогут посмотреть за ходом мероприятия на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

ФИФА утвердила русский язык в качестве официального в организации в марте прошлого года . За включение русского в перечень официальных проголосовало 187 стран.

Ранее стало известно, что из совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года исключили Украину. В заявке теперь место Украины займёт Марокко. СМИ считают, что Португалия и Испания засомневались в способности Украины восстановиться к 2030 году.