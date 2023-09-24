Украинские фигуристы отказались поздравить с золотом выступающих за Грузию россиян
Украинцы отказались поздравить грузинских фигуристов с победой на Гран-при
Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить с золотом грузинскую пару Анастасия Метёлкина – Лука Берулава на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Дело, по всей видимости, в том, что соперники родились и тренируются в России.
Украинцы отказались поздравить грузинских фигуристов с победой на Гран-при. Видео © t.me / figure_skating_24_7
Метёлкина и Берулава подошли к пьедесталу и перед тем, как на него подняться, обнялись с бронзовыми призёрами: Мартиной Ариано Кент и Шарли Лалиберте-Лоран из Канады. Затем они подошли к украинцам, но те оставили победителей с распростёртыми объятиями. Канадцев и Метёлкину с Берулавой повеселило неспортивное поведение серебряных призёров. Победители не слишком горевали, а с улыбкой поднялись на почётное место.
Метёлкина родилась во Владимире, а Берулава — в Москве, спортсмены выступают за Грузию. Фигуристы работают с тренером Павлом Слюсаренко.
Это не первый случай неспортивного поведения со стороны украинских атлетов. Ранее во время поединка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинская спортсменка Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.
t.me / figure_skating_24_7