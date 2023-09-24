Украинские фигуристы отказались поздравить с золотом выступающих за Грузию россиян

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить с золотом грузинскую пару Анастасия Метёлкина – Лука Берулава на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Дело, по всей видимости, в том, что соперники родились и тренируются в России.

Метёлкина и Берулава подошли к пьедесталу и перед тем, как на него подняться, обнялись с бронзовыми призёрами: Мартиной Ариано Кент и Шарли Лалиберте-Лоран из Канады. Затем они подошли к украинцам, но те оставили победителей с распростёртыми объятиями. Канадцев и Метёлкину с Берулавой повеселило неспортивное поведение серебряных призёров. Победители не слишком горевали, а с улыбкой поднялись на почётное место.