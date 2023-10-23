Украинский "Шахтёр" расторг контракт со сбежавшим в РФ футболистом Распутько

Украинский футбольный клуб "Шахтёр" объявил о расторжении контракта с 19-летним игроком Александром Распутько, о побеге которого в Россию ранее узнали СМИ.

"В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтёр" расторг соглашение с футболистом Александром Распутько", — говорится на официальном сайте команды.