Украинский "Шахтёр" расторг контракт со сбежавшим в РФ футболистом Распутько
Футболист Александр Распутько. Обложка © Shakhtar.com
Украинский футбольный клуб "Шахтёр" объявил о расторжении контракта с 19-летним игроком Александром Распутько, о побеге которого в Россию ранее узнали СМИ.
"В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтёр" расторг соглашение с футболистом Александром Распутько", — говорится на официальном сайте команды.
Напомним, 13 октября игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном". Молодой человек сбежал в Россию. В "Шахтёре" подтвердили самоволку Распутько и дали ему пять дней на возвращение. Однако отец футболиста заявил, что его сын намерен подать документы на получение российского паспорта. При этом он пока не раскрывает истинные причины побега Александра из украинской команды, но выражает уверенность, что в России спортсмену будет безопаснее.