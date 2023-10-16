"Побег из Шоушенка": Как футболист "Шахтёра" Распутько готовился к побегу в Россию Украинский клуб "Шахтёр" ждёт, что Александр Распутько, сбежавший в Россию, вернётся в команду в течение пяти дней. Иначе грозит ему судом. Сам спортсмен говорит, что больше не мог терпеть нацизм на родине и возвращаться не намерен. 16 октября, 10:19 Александр Распутько. Коллаж © LIFE. Фото © Официальный сайт ФК "Шахтёр", © Freepik

13 октября 2023 года журналистам стало известно о загадочном исчезновении игрока футбольной украинской команды "Шахтёр", 19-летнего Александра Распутько. Юноша исчез в бельгийском аэропорту так мастерски, что в СМИ заговорили о причастности к этому сотрудников спецслужб.

Через Стамбул — в Россию

Исчезновение случилось во время второго группового этапа Юношеской лиги УЕФА сразу после матча "Шахтёра" с "Антверпеном". Матч состоялся 4 октября и окончился со счетом 1:2 в пользу "Шахтёра". Футболист исчез в одном из международных аэропортов Бельгии, откуда команда должна была вылететь в Варшаву, а уже оттуда — на Украину. Он прошёл регистрацию на рейс, сдал багаж, а потом словно бы растворился в воздухе. Обнаружив пропажу 19-летнего игрока, команда сообщила об этом в полицию. Та обшарила здание аэропорта буквально с собаками, но нашла лишь аккуратно сложенную футбольную форму. Телефон Александра оказался отключён, а все данные на страницах соцсетей — удалены. В Посольство России в Бельгии юноша не обращался. Очевидно, что побег был заранее спланирован.

Основной версией исчезновения игрока стал побег в Россию. Дело в том, что в это же время из аэропорта Бельгии был ещё один рейс — в Стамбул. Скорее всего, в Турции юноша пересел на самолёт, следующий в Россию. И действительно, вскоре в его соцсетях появилось новое сообщение о том, что он уже на территории нашей страны. Распутько написал, что пошёл на побег из-за нацизма на Украине и попросил политубежища в России.

Очевидно, что на такой шаг спортсмена подтолкнули две причины: первая — это тот факт, что его родители живут в Донецке и поддерживают Россию, а второй причиной стали постоянные конфликты в команде из-за пророссийских взглядов юноши.

В российских СМИ сразу появились предположения, что юный футболист приехал в Россию с конкретной целью — играть в петербургском клубе "Звезда". Однако тренер Геннадий Зубов, который сейчас работает в "Звезде", а раньше был полузащитником "Шахтёра", отрицает этот факт. Своего воспитанника он не видел и никаких заявлений по этому поводу сделать не может. Напомним, что ранее Зубов выступал в качестве полузащитника в академии "Шахтёра".

Кроме Зубова, в "Звезде" есть и другие спортсмены из Донецкой и Луганской республик — это футболисты Хорченко, Шолар, Ищенко и Выскребенцев, а также бывший сотрудник "Шахтёра" Скирчук.

Что известно об Александре Распутько

Игрок "Шахтёра" Александр Распутько. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Футбол Украины

Украинский футболист оказался уроженцем города Горловки Донецкой области. Того самого города, который постоянно обстреливают украинские боевики. Родился 10 июня 2004 года. В Горловке до сих пор есть жители с такой же фамилией, а его родители живут в Донецке.

Геннадий Зубов оценивает Распутько как одного из самых талантливых молодых игроков Украины. Он трудолюбив и одарён физически. Зубов характеризует его как "рабочую лошадку" с цепкостью, большим объёмом работы и сильными подкатами. В клубе "Шахтёр" юноша прошёл все возрасты. Трижды был чемпионом Украины. В сборной принял участие в четырёх матчах: играл на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Его прежний контракт с клубом оканчивается в следующем году, 30 июня.

Разумеется, украинцы уже угрожают юноше. Клуб намерен расторгнуть договор в одностороннем порядке. В случае если спортсмен вернётся в страну (что вряд ли, в силу сложившихся обстоятельств), клуб намерен подать на него в суд и взыскать неустойку, а кроме этого, если Распутько вовремя не вернётся на родину, к нему возникнут вопросы у Пограничной службы Украины. В общем-то, у юноши действительно одна дорожка — домой, в Россию. А пока клуб обратился к спортсмену с официальным требованием вернуться в команду в течение пяти дней.

При всём этом представители "Шахтёра" усиленно отрицают, что у футболиста были пророссийские настроения. Якобы в этом случае они бы не выпустили его за пределы Украины.

Что пишут о футболисте на Украине

Игрок "Шахтёра" Александр Распутько. Фото © shakhtar.com

На Украине сразу же постарались перевести новость с политической составляющей в экономическую плоскость и заявили, что "Шахтёр" якобы и не собирался больше подписывать контракт с Распутько, да и цена вопроса якобы была невысока — игрок получал всего одну-две тысячи евро в месяц, а его рыночную стоимость оценивали в 50 тысяч евро.

Украинский футболист, защитник клуба "Днепр" и выходец из "Шахтёра" Артём Федецкий буквально кроет матом 19-летнего спортсмена. Он считает, что Распутько совершил "спортивное самоубийство" и что у юноши "мозги прогнили от российской пропаганды", озвучивает штампы про СВО, мол, как можно ехать в Россию сейчас, когда "русские уничтожают украинские города и сёла". О поведении собственных вояк и иностранных наёмников спортсмен предпочитает не задумываться. Видимо, этот тот случай, когда у 19-летнего парнишки голова работает лучше. Тридцатилетний приверженец бандеровской власти Федецкий хвалит юношескую сборную Украины, которая, по его мнению, намного превосходит "какие-то третьи дивизионы России". При этом — странное дело! — Федецкий уверен, что юноша давно планировал побег и умело воплотил его в жизнь. Украинские СМИ утверждают, что Распутько действительно заключил с "Шахтёром" новый контракт на пять лет. Именно это основание позволило ему войти в состав сборной и уехать в Бельгию "для осуществления плана".

Другие украинские каналы и СМИ в первую очередь муссируют новость о бегстве игрока в Россию и постят его фотографии с проклятьями и ругательствами.

А вот украинский блогер Андрей Луганский поддержал беглеца: "Есть противное чувство стыда за Украину, из которой невозможно свободно уехать и в которой приходится придумывать целые схемы побега. Так бежать можно только из неволи".

Любопытно, что 15 октября, уже после появления информации о побеге Распутько, стало известно, что из женской футбольной команды "Кривбасс", которая тоже находится в Европе, сбежали двое сотрудников — фотограф Роман Медведев и SMM-специалист Роман Лопатин. Они просто ушли из расположения команды и пропали, перестав отвечать на звонки. Скорее всего, мужчины предпочли не возвращаться домой, где их в любой момент могут отправить на фронт в роли пушечного мяса.

Почему из Украины сбегают спортсмены? 0 Там действительно нацистский режим Боятся, что их заберут в армию Им там мало платят, поэтому они переезжают в другие страны

Авторы Майя Новик