На Украине раскрыли хитрый способ призывников сбежать из страны

Украинские призывники выезжают из страны под видом сопровождающих для инвалидов, при этом их возвращение может не проверяться из-за несовершенств в законодательстве. Об этом заявил представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Незалежной Игорь Матвийчук.

"В месяц выдаётся около шести тысяч разрешений на выезд мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% — инвалиды и сопровождающие. Это болезненная для нас категория. В законодательстве не детализована система контроля за лицами, сопровождающими лиц с инвалидностью", — отметил он в ходе брифинга.

По словам Матвийчука, сейчас обсуждаются корректировка законодательства и правил пересечения границы. Предлагается, чтобы инвалида сопровождал лишь один человек, который с ним же и должен вернуться. Представитель управления Госпогранслужбы указал, что пока документ на сопровождение достаточно легко подделать.