На Украине раскрыли хитрый способ призывников сбежать из страны
На Украине призывники покидают страну под видом сопровождающих для инвалидов
Украинские призывники выезжают из страны под видом сопровождающих для инвалидов, при этом их возвращение может не проверяться из-за несовершенств в законодательстве. Об этом заявил представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Незалежной Игорь Матвийчук.
"В месяц выдаётся около шести тысяч разрешений на выезд мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% — инвалиды и сопровождающие. Это болезненная для нас категория. В законодательстве не детализована система контроля за лицами, сопровождающими лиц с инвалидностью", — отметил он в ходе брифинга.
По словам Матвийчука, сейчас обсуждаются корректировка законодательства и правил пересечения границы. Предлагается, чтобы инвалида сопровождал лишь один человек, который с ним же и должен вернуться. Представитель управления Госпогранслужбы указал, что пока документ на сопровождение достаточно легко подделать.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о "нулевом КПД" принудительно мобилизованных украинцев. По его словам, те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.
ТАСС / Максим Паб