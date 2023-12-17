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17 декабря, 16:25

Буданов заявил о "нулевом КПД" принудительно мобилизованных украинцев

Нынешняя численность ВСУ составляет 1,1 миллиона человек, и для её поддержания принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. Об этом заявил глава украинского ГУР Кирилл Буданов во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы".

Глава ГУР Буданов — о принудительной мобилизации на Украине. Видео © t.me / "Политика страны"

"От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в силах обороны Украины 1,1 миллиона человек. Никакой рекрутинг такие объёмы покрыть не может. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно", сказал Буданов.

По его оценке, эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта. Буданов объяснил, что у мобилизованных "нет ощущения, что враг захватил территорию" и её нужно защищать,"КПД у них нулевой".

Украинок могут обязать пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ

Украинок могут обязать пополнить сильно поредевшие ряды ВСУ

Ранее стало известно о том, что львовские военкоматы начали "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники комиссариатов буквально уговаривают призывников записываться в ряды ВСУ по контракту. В рамках "мягкой мобилизации" представители десантно-штурмовых войск рассказывали о преимуществах такой службы.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Юрий Лысенко
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