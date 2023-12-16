"Мягкая мобилизация": Во Львове военкомы ходят по улицам и уговаривают украинцев вступить в ВСУ

Львовские военкоматы начали "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники комиссариатов буквально уговаривают призывников записываться на службу по контракту. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", — пишет издание.

В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования пояснили, что в рамках "мягкой мобилизации" представители десантно-штурмовых войск рассказывали о преимуществах такой службы. При этом повестки в ходе этой акции никому не вручали, заверили там.