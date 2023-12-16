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16 декабря, 16:14

"Мягкая мобилизация": Во Львове военкомы ходят по улицам и уговаривают украинцев вступить в ВСУ

"Страна.ua": Во Львове военкомы начали уговаривать украинцев вступить в ВСУ

Львовские военкоматы начали "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники комиссариатов буквально уговаривают призывников записываться на службу по контракту. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", — пишет издание.

В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования пояснили, что в рамках "мягкой мобилизации" представители десантно-штурмовых войск рассказывали о преимуществах такой службы. При этом повестки в ходе этой акции никому не вручали, заверили там.

  • "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
    "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
  • "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
    "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
  • "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
    "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
  • "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП
    "Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП

"Мягкая мобилизация" на улицах Львова. Фото © Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП

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Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила , что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей. Она отметила, что при украинках останется уникальное право на отсрочку и увольнение — по беременности. Эксперты же считают, что женская мобилизация станет началом конца киевского режима.

Мобилизация не поможет: На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники

Мобилизация не поможет: На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники

Обложка ©

Telegram / Львівський обласний ТЦК та СП

Наталья Исакова
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