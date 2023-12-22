Германия не будет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации
Глава Минюста ФРГ Бушман отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Министр юстиции Германии Марко Бушман отверг возможность выдачи Украине беженцев из Незалежной для мобилизации. Он отметил, что это будет происходить против их воли.
"Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — цитирует чиновника Tagesspiegel.
Министр отметил, что Берлин планирует трудоустроить как можно больше украинцев, находящихся в Германии.
Напомним, на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с набором людей в ВСУ: Владимир Зеленский заявил, что Генштаб армии просит его о мобилизации ещё до полумиллиона человек, а министр обороны Рустем Умеров анонсировал призыв на фронт тех, кто таки успел сбежать из Незалежной. К слову, его дети, видимо, могут не переживать, так как они живут в США, и это даже не скрывают в Минобороны.
t.me / V_Zelenskiy_official