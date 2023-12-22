Германия не будет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации

Министр юстиции Германии Марко Бушман отверг возможность выдачи Украине беженцев из Незалежной для мобилизации. Он отметил, что это будет происходить против их воли.

"Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — цитирует чиновника Tagesspiegel.