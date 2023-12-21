Минобороны Украины подтвердило, что дети главы ведомства Умерова живут в США

В Минобороны Украины подтвердили информацию СМИ Незалежной о том, что дети главы ведомства Рустема Умерова живут в США. В то же время в пресс-службе министерства отвергли, что они являются гражданами Соединённых Штатов.

"Дети министра (сын — 10 лет, дочери — 8 лет, 2 года) являются гражданами только Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова нет", — говорится в опубликованном сообщении.

Что касается декларации, в которой написано, что дети получили документы в США, то, как уверяют в Минобороны, речь идёт об украинских паспортах, выданных посольством страны в Штатах. В ведомстве утверждают, что семья Умерова была вынуждена покинуть Незалежную ещё в 2016 году из-за неких "покушений и угроз".