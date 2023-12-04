ВСУ мобилизовали 17-летнего детдомовца, он погиб через несколько дней после прибытия на фронт

На Украине погиб первый мобилизованный в ряды ВСУ подросток — 17-летний Владимир Сачала. Как пишет Mash, он является воспитанником детдома и выпускником учебно-воспитательного лагеря "Гаймадацкая сечь".

17-летний Владимир Сачала, погибший на Украине. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Яворівська міська рада

После нескольких месяцев базовой военной подготовки в лагере Владимир и несколько его сверстников были отобраны добровольцами в 103-ю бригаду территориальной обороны. По словам директора детдома, подростков должны были оставить в качестве резервистов в тыловых районах Харьковской области, но на деле отвезли на передовую в Луганской Народной Республике. Это произошло меньше недели назад.

И спустя всего несколько дней после прибытия на фронт в районе посёлка Новосёловское Владимир погиб. Судьба его товарищей неизвестна.