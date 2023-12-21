Инициатива о мобилизации женщин на Украине не получила поддержки Залужного

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный поддержал проект нормативно-правового акта, касающегося мобилизации в Незалежной. Как передаёт издание "Страна.ua", при этом генерал выступил против отдельных пунктов этого законопроекта.

По данным издания, Залужный оставил рецензию по поводу этого документа. Генерал считает, что практически все нормы готовящегося закона учли потребности украинских военных, однако некоторые его положения не способствуют обеспечению обороноспособности государства.

Так, он предложил исключить женщин из категории граждан, которые обязаны вставать на воинский учёт, так как это в разы увеличит нагрузку на пункты призыва на военную службу. В то же время, как считает Залужный, данный пункт может привести к массовому оттоку населения за границу.

"Также предлагается исключить из законопроекта нормы, которые представляют обоснования для освобождения инвалидам II группы", — подчеркнул Залужный.