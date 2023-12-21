Инициатива о мобилизации женщин на Украине не получила поддержки Залужного
Депутат Рады Безуглая: Залужный одобрил законопроект о мобилизации на Украине
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный поддержал проект нормативно-правового акта, касающегося мобилизации в Незалежной. Как передаёт издание "Страна.ua", при этом генерал выступил против отдельных пунктов этого законопроекта.
По данным издания, Залужный оставил рецензию по поводу этого документа. Генерал считает, что практически все нормы готовящегося закона учли потребности украинских военных, однако некоторые его положения не способствуют обеспечению обороноспособности государства.
Так, он предложил исключить женщин из категории граждан, которые обязаны вставать на воинский учёт, так как это в разы увеличит нагрузку на пункты призыва на военную службу. В то же время, как считает Залужный, данный пункт может привести к массовому оттоку населения за границу.
"Также предлагается исключить из законопроекта нормы, которые представляют обоснования для освобождения инвалидам II группы", — подчеркнул Залужный.
Помимо того, главком ВСУ убеждён: не получится предоставлять дополнительные отпуска сроком на 90 дней с сохранением довольствия для тех, кто находится на фронте уже два года. Генерал в своём ответе отметил, что на Украине просто не хватит обученных людей для проведения ротации, а в стране отсутствует гарантированный призыв солдат.
Как известно, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Напомним, с 1 октября 2023 года женщины – медики и фармацевты на Украине обязаны встать на воинский учёт. Нардеп Рады Марьяна Безуглая считает, что этого недостаточно, и активно агитирует украинских женщин мобилизоваться на фронт.