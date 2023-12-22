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22 декабря, 12:46

"Имеем право": В офисе Зеленского придумали, как заставить уехавших за границу украинцев пойти на фронт

Подоляк: Уехавших за границу украинцев надо лишать ВНЖ, чтобы они шли на фронт

Украинцев, которые укрываются от мобилизации за границей, нужно лишать пособий и ВНЖ, чтобы они возвращались на родину и шли на фронт. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Всё-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определённую ответственность за происходящее в стране, а кто-то там подождёт, пока эти люди всё выполнят. Потом приедем и будем дальше как ни в чём не бывало строить Украину. Имеем право всех уравнять", — заявил Подоляк.

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По его словам, идея о мобилизации украинцев, находящихся за границей, должна обсуждаться на уровне Генштаба ВСУ, Минобороны и МИД Незалежной.

Накануне министр обороны Незалежной Рустем Умеров предложил призывать в армию украинских мужчин в возрасте 25–60 лет, которые сейчас живут за границей, а также наказывать тех, кто будет уклоняться от призыва. К слову, его дети, по всей видимости, могут не переживать, так как они живут в США, и это даже не скрывают в Минобороны.

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Getty Images / Andre Alves

Наталья Исакова
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