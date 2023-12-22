"Имеем право": В офисе Зеленского придумали, как заставить уехавших за границу украинцев пойти на фронт

Украинцев, которые укрываются от мобилизации за границей, нужно лишать пособий и ВНЖ, чтобы они возвращались на родину и шли на фронт. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Всё-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определённую ответственность за происходящее в стране, а кто-то там подождёт, пока эти люди всё выполнят. Потом приедем и будем дальше как ни в чём не бывало строить Украину. Имеем право всех уравнять", — заявил Подоляк.