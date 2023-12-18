На Украине предложили законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов

На Украине захотели законодательно разрешить ущемлять в правах граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом со ссылкой на замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяну Безуглую пишет издание "Страна.ua".

"Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала она в соцсетях.

Депутат напомнила, что сегодня есть несколько способов поступить на службу в вооружённые силы: добровольно и принудительно. Причём в первом случае гражданам можно выбрать специализацию и место прохождения службы, во втором же всё работает через повестки.