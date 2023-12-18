На Украине предложили законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов
Депутат Рады Безуглая: Уклонистов на Украине будут поражать в правах
На Украине захотели законодательно разрешить ущемлять в правах граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом со ссылкой на замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяну Безуглую пишет издание "Страна.ua".
"Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала она в соцсетях.
Депутат напомнила, что сегодня есть несколько способов поступить на службу в вооружённые силы: добровольно и принудительно. Причём в первом случае гражданам можно выбрать специализацию и место прохождения службы, во втором же всё работает через повестки.
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Ранее глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация в стране продолжится. При этом он признал, что эффективность от таких военнослужащих нулевая.
ТАСС / Паб