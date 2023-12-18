Регион

Уведомления отключены

18 декабря, 13:33

На Украине предложили законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов

Депутат Рады Безуглая: Уклонистов на Украине будут поражать в правах

На Украине захотели законодательно разрешить ущемлять в правах граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом со ссылкой на замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяну Безуглую пишет издание "Страна.ua".

"Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала она в соцсетях.

Депутат напомнила, что сегодня есть несколько способов поступить на службу в вооружённые силы: добровольно и принудительно. Причём в первом случае гражданам можно выбрать специализацию и место прохождения службы, во втором же всё работает через повестки.

"Беззаконие и произвол": В Сети завирусилось видео, где украинка спорит с сотрудниками ТЦК из-за повесток в кафе

"Беззаконие и произвол": В Сети завирусилось видео, где украинка спорит с сотрудниками ТЦК из-за повесток в кафе

Ранее глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация в стране продолжится. При этом он признал, что эффективность от таких военнослужащих нулевая.

Обложка ©

ТАСС / Паб

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров