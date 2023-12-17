"Беззаконие и произвол": В Сети завирусилось видео, где украинка спорит с сотрудниками ТЦК из-за повесток в кафе

В украинском TikTok завирусился ролик, где девушка-адвокат спорит с сотрудниками территориального центра комплектования, которые пришли раздавать повестки в кафе. Она спросила, на основании чего они выписывали повестки, получив ответ от представителя ТЦК, что они выдаются с целью сбора данных.

Девушка-адвокат спорит с сотрудниками ТЦК. Видео © t.me / Политика страны

"С целью сбора данных? Нет, это не подходит. Смотрите, то, что сейчас происходит, — это беззаконие и произвол. Неустановленные личности в балаклавах в заведении общего питания, которое является частной собственностью, с человеком, который является начальником ТЦК, вы не имеете права удерживать [граждан] без распорядительных документов, которые дают вам возможность выписывать повестки, и держать людей силой с людьми с автоматами из СБУ", — сказала девушка.

Адвокат заявила на всё заведение, что посетители могут встать и спокойно уйти. Она отметила, что сотрудники ТЦК не могут силой удерживать граждан. В комментариях под роликом многие поддержали девушку, отметив, что "приятно слышать, что на Украине есть адекватные женщины". Однако есть и недовольные, которые осудили рвение украинцев как можно скорее покинуть это заведение, а не принять повестки.