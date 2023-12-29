Западная помощь Украине в 2023 году сократилась в 20 раз
Военный аналитик Михайлов: Помощь Киеву сократилась с 4 млрд до 250 млн в месяц
Западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. Такую статистику журналистам озвучил военный аналитик Александр Михайлов.
По его словам, на Западе понимают, что "заливать миллиардами" украинскую армию уже просто бессмысленно. США и их союзники продолжают предоставлять Украине не новую технику, а только боеприпасы, чтобы Киев не капитулировал "хотя бы прямо перед Новым годом".
"Сократилась помощь в 10–20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад", — приводит слова Михайлова Ura.ru.
Ранее в США заявили, что ВСУ обречены на провал даже с американской помощью. По словам экспертов, Киеву всё труднее и труднее пополнять Вооружённые силы Украины, которые понесли существенные потери на поле боя в уходящем году. Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общего урона за всю СВО.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo