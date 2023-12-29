Западная помощь Украине в 2023 году сократилась в 20 раз

Западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. Такую статистику журналистам озвучил военный аналитик Александр Михайлов.

По его словам, на Западе понимают, что "заливать миллиардами" украинскую армию уже просто бессмысленно. США и их союзники продолжают предоставлять Украине не новую технику, а только боеприпасы, чтобы Киев не капитулировал "хотя бы прямо перед Новым годом".

"Сократилась помощь в 10–20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад", — приводит слова Михайлова Ura.ru.