ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 13:33
4612

Западная помощь Украине в 2023 году сократилась в 20 раз

Военный аналитик Михайлов: Помощь Киеву сократилась с 4 млрд до 250 млн в месяц

Западная помощь ВСУ за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. Такую статистику журналистам озвучил военный аналитик Александр Михайлов.

По его словам, на Западе понимают, что "заливать миллиардами" украинскую армию уже просто бессмысленно. США и их союзники продолжают предоставлять Украине не новую технику, а только боеприпасы, чтобы Киев не капитулировал "хотя бы прямо перед Новым годом".

"Сократилась помощь в 10–20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад", приводит слова Михайлова Ura.ru.

На Западе назвали отчаянной новую просьбу Залужного на фоне поражений ВСУ
На Западе назвали отчаянной новую просьбу Залужного на фоне поражений ВСУ

Ранее в США заявили, что ВСУ обречены на провал даже с американской помощью. По словам экспертов, Киеву всё труднее и труднее пополнять Вооружённые силы Украины, которые понесли существенные потери на поле боя в уходящем году. Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общего урона за всю СВО.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar