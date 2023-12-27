На Западе назвали отчаянной новую просьбу Залужного на фоне поражений ВСУ

"Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией", — указано в публикации.

Ранее в США заявили, что ВСУ обречены на провал даже с американской помощью. По словам экспертов, Киеву всё труднее и труднее пополнять Вооружённые силы Украины, которые понесли существенные потери на поле боя в уходящем году. Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общего урона за всю СВО.