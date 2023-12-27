На Западе назвали отчаянной новую просьбу Залужного на фоне поражений ВСУ
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ
Главком Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный потребовал больше помощи после провального наступления украинской армии. Об этом сообщает американское издание Newsweek.
"Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией", — указано в публикации.
По словам авторов материала, военный выдвинул такое требование на фоне успешного продвижения Российской армии.
Ранее в США заявили, что ВСУ обречены на провал даже с американской помощью. По словам экспертов, Киеву всё труднее и труднее пополнять Вооружённые силы Украины, которые понесли существенные потери на поле боя в уходящем году. Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общего урона за всю СВО.
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