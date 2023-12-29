В Раде признали, что помощь США не изменит ситуацию на поле боя

Новый пакет помощи Украине от США, сумма которого составила 250 миллионов долларов, не поможет Киеву на фронте. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США... Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены", — говорится в сообщении.

По его словам, недавняя помощь от Вашингтона лишь временно поддержит военнослужащих на поле боя, тогда как в долгосрочной перспективе ничего не изменится.