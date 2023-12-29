ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2023, 07:54
4119

В Раде признали, что помощь США не изменит ситуацию на поле боя

Депутат Чернев: Пакет помощи от США не поменяет ситуацию на поле боя

Новый пакет помощи Украине от США, сумма которого составила 250 миллионов долларов, не поможет Киеву на фронте. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США... Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены", — говорится в сообщении.

По его словам, недавняя помощь от Вашингтона лишь временно поддержит военнослужащих на поле боя, тогда как в долгосрочной перспективе ничего не изменится.

Киев набросился на США из-за "скромного" последнего пакета военной помощи
Киев набросился на США из-за "скромного" последнего пакета военной помощи

Напомним, что накануне, 28 декабря, глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Данный пакет поддержки Украины включает в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS и снаряды различного калибра для САУ.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Ян Поланин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar