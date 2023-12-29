Киев набросила на США из-за "скромного" последнего пакета военной помощи

Пакет военной помощи Соединённых Штатов для киевского режима, который госсекретарь США Энтони Блинкен ранее называл "финальным", был встречен украинскими властями "прохладно", пишет The Washington Post.

Так, зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке Егор Чернев с грустью в голосе прокомментировал последнюю "скромную" помощь от американцев. По его словам, она нужна лишь для того, чтобы "продержаться ещё некоторое время", и в то же время она ничего не изменит на поле боя.

"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы", — заявил парламентарий.

Издание сообщает, что на территории Незалежной уже в следующем месяце могут начаться проблемы с выплатой зарплат и соцпособий, о чём ранее предупреждали местные чиновники. Журналисты подчёркивают, что только одна финансовая помощь от Соединённых Штатов составляет около трети бюджета Украины.