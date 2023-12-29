В Германии считают, что Евросоюз в силах помогать Киеву и без Венгрии
Представитель кабмина ФРГ Вагнер: ЕС сможет оказывать помощь Киеву без Венгрии
Евросоюз сможет в дальнейшем оказывать помощь киевскому режиму даже без положительного решения Венгрии по данному вопросу. Об этом сообщил представитель Правительства Германии Кристиан Вагнер.
Он напомнил, что в середине декабря из-за венгерских политиков не удалось прийти к согласию по выделению Украине 50 миллиардов евро. Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что уже в начале следующего года Берлин продолжит активно продвигать эту тему.
"ЕС также продолжит свою поддержку Украины, в любом случае. ЕС-26 [без Венгрии], конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе", — приводит слова Вагнера Bloomberg.
Также представитель правительства добавил, что в следующем году Германия планирует передать Незалежной военную помощь на восемь миллиардов евро.
Напомним, что глава Правительства Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам уходящего года, заявил, что Будапешт предлагает Евросоюзу воздержаться от финансовой помощи Украине в течение хотя бы ближайших пяти лет. По его словам, денег на поддержку киевского режима сейчас нет и не предвидится в обозримом будущем.
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