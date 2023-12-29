В Германии считают, что Евросоюз в силах помогать Киеву и без Венгрии

Евросоюз сможет в дальнейшем оказывать помощь киевскому режиму даже без положительного решения Венгрии по данному вопросу. Об этом сообщил представитель Правительства Германии Кристиан Вагнер.

Он напомнил, что в середине декабря из-за венгерских политиков не удалось прийти к согласию по выделению Украине 50 миллиардов евро. Представитель немецкого правительства также подчеркнул, что уже в начале следующего года Берлин продолжит активно продвигать эту тему.

"ЕС также продолжит свою поддержку Украины, в любом случае. ЕС-26 [без Венгрии], конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую ​​поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе", — приводит слова Вагнера Bloomberg.

Также представитель правительства добавил, что в следующем году Германия планирует передать Незалежной военную помощь на восемь миллиардов евро.