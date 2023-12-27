Брюссель ищет способ помочь Украине в обход блокировок Орбана

Евросоюз готовит запасной план оказания финансовой помощи киевскому режиму объёмом 20 миллиардов евро после того, как глава венгерского кабмина Виктор Орбан заблокировал поправку о выделении Украине 50 миллиардов евро. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счёт наращивания долга, что позволит обойти возражения венгра Виктора Орбана", — говорится в материале.

Новая схема подразумевает под собой, что государства – участники сообщества возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом Евросоюза. Источники зарубежного издания подчёркивают, что в настоящее время ещё обсуждаются точные условия, а окончательная сумма поддержки Украины зависит от её потребностей.

"Некоторым странам, в том числе Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий", — отметили в статье.