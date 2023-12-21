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Венгрия предложила Евросоюзу воздержаться от помощи Украине до 2027 года

Премьер Венгрии Орбан: Предлагаем ЕС воздержаться от помощи Украине на 5 лет

21 декабря, 10:28
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Shutterstock

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Shutterstock

Будапешт предлагает Евросоюзу воздержаться от финансовой помощи Украине в течение хотя бы ближайших пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам уходящего года.

По словам политика, поправки к бюджету ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающие выделение Украине дополнительных 50 млрд евро, будут снова обсуждаться на внеочередном саммите стран содружества, намеченном на конец января. Но этих денег, как утверждает Орбан, сейчас нет и вскоре не появятся.

"Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путём заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет", — резюмировал он.

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Ранее стало известно, что Германия вслед за США решила сократить помощь Украине на 520 миллионов евро в 2024 году. Такая мера была принята из-за корректировки бюджетных планов. А буквально на днях одна из самых влиятельных газет США — The Washington Post — убрала с главной страницы сайта раздел об Украине. Теперь прочесть новости по теме можно в разделе "Мир".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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