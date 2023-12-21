Венгрия предложила Евросоюзу воздержаться от помощи Украине до 2027 года Премьер Венгрии Орбан: Предлагаем ЕС воздержаться от помощи Украине на 5 лет 21 декабря, 10:28 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Shutterstock

Будапешт предлагает Евросоюзу воздержаться от финансовой помощи Украине в течение хотя бы ближайших пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам уходящего года.

По словам политика, поправки к бюджету ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающие выделение Украине дополнительных 50 млрд евро, будут снова обсуждаться на внеочередном саммите стран содружества, намеченном на конец января. Но этих денег, как утверждает Орбан, сейчас нет и вскоре не появятся.

"Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путём заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет", — резюмировал он.

Авторы Марина Калегина