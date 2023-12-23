"Тошнит от Брюсселя": Орбан обрушился на ЕС с разгромной критикой из-за Украины

Попытки Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения в отношении Украины вызывают тошноту. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet.

"Нет, я принимаю это как естественный факт. Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти всё дальше и дальше, занимать позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз", — заявил венгерский лидер.

Он также указал на то, что за последние годы Евросоюз утратил лидирующие позиции в мировой экономике, никак не укрепил оборонный потенциал и оказался бессилен в разрешении конфликтов в близлежащих государствах. И, учитывая всё это, союз принял решение взимать со своих членов больше средств, чтобы усилить поддержку Украины. А для этого ЕС потребуется либо брать кредит, либо перераспределить свои ресурсы, что повлияет и на Венгрию.