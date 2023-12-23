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23 декабря, 19:02

"Тошнит от Брюсселя": Орбан обрушился на ЕС с разгромной критикой из-за Украины

Орбан: Меня тошнит от попыток Брюсселя навязать ошибочные решения по Украине

Попытки Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения в отношении Украины вызывают тошноту. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet.

"Нет, я принимаю это как естественный факт. Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти всё дальше и дальше, занимать позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз", — заявил венгерский лидер.

Он также указал на то, что за последние годы Евросоюз утратил лидирующие позиции в мировой экономике, никак не укрепил оборонный потенциал и оказался бессилен в разрешении конфликтов в близлежащих государствах. И, учитывая всё это, союз принял решение взимать со своих членов больше средств, чтобы усилить поддержку Украины. А для этого ЕС потребуется либо брать кредит, либо перераспределить свои ресурсы, что повлияет и на Венгрию.

Орбан подчеркнул, что его страна не ответственна за ухудшение отношений с Украиной. Он убеждён, что в охладевших отношениях виновен Киев, из-за действий которого венгерское национальное меньшинство с 2015 года лишено прав. При этом с тех пор ситуация стала только хуже, ведь украинские власти отняли у них возможность воспитывать детей на родном языке и сократили те сферы, где венгерский мог применяться.

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Ранее Орбан заявил, что ему не хотелось бы, чтобы у Венгрии была граница с Россией. Вместе с тем, комментируя потенциальное вступление Украины в Евросоюз, он задал неудобный вопрос Брюсселю. Политолог объяснил, почему Орбан — не "прям наш человек".

Обложка ©

Getty Images / Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket

Юрий Лысенко
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