Российский политолог объяснил, почему Орбан — не "прям наш человек"
Политолог Кошкин: Орбан не защитник России, он отстаивает интересы Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого западные СМИ часто клеймят "агентом Кремля", является ярким примером ситуативного борца, который отстаивает интересы исключительно своей страны. Именно поэтому он не боится спорить с кем угодно, в том числе с Евросоюзом, пояснил политолог Андрей Кошкин.
"Учитывайте, что Венгрия входит в Евросоюз и в НАТО. И если Орбан отстаивает национальные интересы своей страны, то, естественно, ему выгодно, допустим, покупать значительно дешевле энергоносители из России, он здесь и поддерживает Россию", — отметил Кошкин в беседе с "Царьградом".
Проще говоря, как подчеркнул политолог, у Орбана есть своя провенгерская позиция, которую он может откровенно высказывать, не опасаясь за последствия. А говорить, что он "прям наш человек", который борется с Западом, будет весьма неправильно, резюмировал Кошкин.
Ранее Орбан заявил, что ему не хотелось бы, чтобы у Венгрии была граница с Россией. Вместе с тем, комментируя потенциальное вступление Украины в Евросоюз, он задал неудобный вопрос Брюсселю.
Getty Images / Jean Catuffe