Российский политолог объяснил, почему Орбан — не "прям наш человек"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого западные СМИ часто клеймят "агентом Кремля", является ярким примером ситуативного борца, который отстаивает интересы исключительно своей страны. Именно поэтому он не боится спорить с кем угодно, в том числе с Евросоюзом, пояснил политолог Андрей Кошкин.

"Учитывайте, что Венгрия входит в Евросоюз и в НАТО. И если Орбан отстаивает национальные интересы своей страны, то, естественно, ему выгодно, допустим, покупать значительно дешевле энергоносители из России, он здесь и поддерживает Россию", — отметил Кошкин в беседе с "Царьградом".