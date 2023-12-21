"Большие мальчики согласны во всём остальном": Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с РФ
Премьер Венгрии Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией
Венгрии никогда не хотелось бы иметь границы с Россией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на вопрос, какими ему видятся будущие границы с Украиной.
"Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всём остальном", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года.
Что касается территорий Украины, то в этом плане внимание Будапешта, как подчеркнул Орбан, обращено исключительно на себя.
Ранее Орбан предложил Евросоюзу воздержаться от помощи Украине до 2027 года. Вместо спонсирования Киева венгерский премьер призвал европейских лидеров добиваться начала мирных переговоров об урегулировании конфликта и принять в них непосредственное участие.
Getty Images / Jean Catuffe