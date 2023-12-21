"Большие мальчики согласны во всём остальном": Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с РФ

Венгрии никогда не хотелось бы иметь границы с Россией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на вопрос, какими ему видятся будущие границы с Украиной.

"Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всём остальном", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года.

Что касается территорий Украины, то в этом плане внимание Будапешта, как подчеркнул Орбан, обращено исключительно на себя.