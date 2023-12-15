Венгрия намерена с помощью "ручного тормоза" остановить сближение Украины и ЕС Премьер Венгрии Орбан предупредил Украину и ЕС о плане нажать на "ручной тормоз" 15 декабря, 11:10 Премьер Венгрии Орбан предупредил Украину и ЕС о плане нажать на "ручной тормоз". Обложка © Shutterstock

Будапешт готов "нажать на ручной тормоз", если переговоры Евросоюза с Украиной начнут угрожать интересам Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире общественного венгерского радио Kossuth.

Политик предупредил, что его страна не станет расплачиваться за решения по Украине, и возложил всю ответственность на ЕС, так как именно Брюссель принимает окончательное решение по дальнейшему финансированию Киева. За собой же Орбан оставил право защищать интересы венгерской экономики.

"Если возникнет ситуация, например, в сельском хозяйстве, которая потребует защиты интересов венгерских фермеров, то Венгрия нажмёт на ручной тормоз. На этот счёт ни у кого не должно быть сомнений", — подчеркнул Орбан.

Авторы Марина Калегина