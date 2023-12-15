Венгрия намерена с помощью "ручного тормоза" остановить сближение Украины и ЕС

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Премьер Венгрии Орбан предупредил Украину и ЕС о плане нажать на "ручной тормоз"

15 декабря, 11:10
<p>Премьер Венгрии Орбан предупредил Украину и ЕС о плане нажать на "ручной тормоз". Обложка © Shutterstock</p>

Премьер Венгрии Орбан предупредил Украину и ЕС о плане нажать на "ручной тормоз". Обложка © Shutterstock

Будапешт готов "нажать на ручной тормоз", если переговоры Евросоюза с Украиной начнут угрожать интересам Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире общественного венгерского радио Kossuth.

Политик предупредил, что его страна не станет расплачиваться за решения по Украине, и возложил всю ответственность на ЕС, так как именно Брюссель принимает окончательное решение по дальнейшему финансированию Киева. За собой же Орбан оставил право защищать интересы венгерской экономики.

"Если возникнет ситуация, например, в сельском хозяйстве, которая потребует защиты интересов венгерских фермеров, то Венгрия нажмёт на ручной тормоз. На этот счёт ни у кого не должно быть сомнений", — подчеркнул Орбан.

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Ранее стало известно, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Как стало известно позднее, Будапешт не участвовал в принятии этого решения: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседания, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины. Кроме того, премьер Венгрии наложил вето на помощь Киеву в размере 50 млрд евро.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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