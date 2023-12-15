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15 декабря, 04:29

Орбан своим решением оставил Киев без военной помощи

Премьер Венгрии Орбан наложил вето на помощь Киеву в размере 50 млрд евро

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не дал Киеву получить 50 миллиардов военной помощи. На странице в социальной сети X он сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на самые Евросоюза в Брюсселе.

"Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернёмся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", — сообщил венгерский премьер.

Сторонники Орбана намерены оставить Украину без военной помощи

Сторонники Орбана намерены оставить Украину без военной помощи

Ранее стало известно, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Как стало известно позднее, Будапешт не участвовал в принятии этого решения: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседания, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины.

Обложка ©

Getty Images / Jean Catuffe

Оксана Попова
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