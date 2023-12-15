Орбан своим решением оставил Киев без военной помощи
Премьер Венгрии Орбан наложил вето на помощь Киеву в размере 50 млрд евро
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не дал Киеву получить 50 миллиардов военной помощи. На странице в социальной сети X он сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на самые Евросоюза в Брюсселе.
"Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернёмся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", — сообщил венгерский премьер.
Ранее стало известно, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Как стало известно позднее, Будапешт не участвовал в принятии этого решения: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседания, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины.
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