Орбан своим решением оставил Киев без военной помощи

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не дал Киеву получить 50 миллиардов военной помощи. На странице в социальной сети X он сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на самые Евросоюза в Брюсселе.