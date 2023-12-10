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Регион
Опубликовано 10 декабря 2023, 19:34
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Сторонники Орбана намерены оставить Украину без военной помощи

Guardian: Сторонники Орбана намерены обсудить в США прекращение помощи Киеву

Сторонники главы венгерского правительства Виктора Орбана хотят провести тайную встречу с представителями Республиканской партии США. Как пишет Guardian со ссылкой на источники, Будапешт намерен добиться прекращения помощи Украине.

В материале говорится, что в понедельник, 11 декабря, в столице Соединённых Штатов американский аналитический центр Heritage Foundation, изучающий вопросы международной политики, организовывает двухдневное мероприятие. Оно пройдёт под руководством членов Венгерского института международных отношений и сотрудников Посольства Венгрии в Вашингтоне.

"Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США", — говорится в материале.

Источники издания из числа республиканцев отметили, что в закрытых переговорах будут участвовать некоторые представители этой политической фракции, заседающие в Конгрессе США. Неназванный дипломат также рассказал журналистам, что Орбан убеждён в намерениях американского парламента не допустить выделения помощи киевскому режиму, поэтому венгерский политический деятель попытается заблокировать поддержку украинцев со стороны Евросоюза.

В Госдуме оценили громкое заявление Орбана по Украине
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Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский коротко пообщался с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Торжественное мероприятие прошло в здании Конгресса южноамериканской страны в Буэнос-Айресе.

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Кremlin.ru

Алексей Соловьёв
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